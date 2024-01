Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraiński wywiad twierdzi, że na skutek ataku dronów dwa rosyjskie systemy rakiet ziemia-powietrze Pancyr-S1 zostały zniszczone. Na terytorium Ukrainy trafił z Rosji most pontonowy dryfujący po rzece. Prezent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do stworzenia w Europie wspólnego przemysłu zbrojeniowego. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Ukraińska straż graniczna w obwodzie czernihowskim - regionie na północy Ukrainy poinformowała, że na terytorium kraju trafił z Rosji most pontonowy dryfujący po rzece. Pogranicznicy zauważyli najpierw duży obiekt płynący rzeką Desną. Obserwowali go, dopóki nie zatrzymał się niedaleko brzegu rzeki na terytorium Ukrainy. Okazało się, że jest to most pontonowy, który jeszcze niedawno służył Rosjanom do przeprawiania się przez rzekę.