Pojazdy opancerzone, zapory, żołnierze na ulicach. Tak wygląda Waszyngton na godziny przed inauguracją

Do inauguracji prezydentury Joe Bidena pozostały godziny. Przysięgę złoży około godziny 18 czasu polskiego. W związku z tym w Waszyngtonie trwają ostatnie przygotowania do uroczystości, która w tym roku - ze względu na pandemię i niedawne zamieszki na Kapitolu - będzie miała inny przebieg niż dotychczas.

Uroczystość bez udziału Trumpa

Inauguracja inna niż wszystkie poprzednie

Pracowity dzień nowego prezydenta i nowej wiceprezydent

23-letnia Amanda Gorman wygłosi swój wiersz "The Hill We Climb". To najmłodsza poetka, która dostąpi zaszczytu wystąpienia na ceremonii prezydenckiego zaprzysiężenia. Podobnie jak Biden, Gorman miała w dzieciństwie problemy z jąkaniem. Poza zamiłowaniem do poezji jest także zaangażowana społecznie i już zapowiedziała swój start w wyborach prezydenckich w 2036 roku.

"Gdy kiedyś umrę, Delaware bedzie wypisane na moim sercu"

We wtorek Biden przemówił do mieszkańców stanu Delaware.

- Wybaczcie mi wzruszenie, ale gdy kiedyś umrę, Delaware będzie wypisane na moim sercu. I na sercach wszystkich z rodziny Bidenów. Kochamy was. Bo jesteście z nami na dobre i na złe. Nigdy nas nie zostawiliście. To dla mnie duma - być synem stanu Delaware. Żałuję tylko, że nie ma już z nami mojego syna Beau. To on powinien zostać prezydentem naszego kraju - mówił wyraźnie wzruszony Biden, nawiązując do śmierci swojego syna, który zmarł w 2015 z powodu raka mózgu.