FBI o aktywnych strzelcach na przestrzeni 20 lat. Czterech z 345 zostało zatrzymanych przez cywilów

Niedawny atak ledwo co 18-letniego napastnika Robb Elementary School w mieście Uvalde, na nowo, choć nie wiadomo na jak długo, ożywił dyskusję na temat dostępu Amerykanów do broni. Pojawiają się zarówno apele o ograniczenie dostępu, jak i te o dozbrajanie obywateli, aby mogli się obronić. To też okazja do spojrzenia na skalę tego typu przestępstw w USA.