- Widzimy zaciekłą falę antysemityzmu w Ameryce i na świecie. Propagandę w mediach społecznościowych, na kampusach uczelni żydowscy studenci są blokowani, nękani, atakowani, gdy wchodzą do klasy. Antysemickie plakaty i slogany wzywające do unicestwienia Izraela, jedynego państwa żydowskiego - mówił.

- Zbyt wielu ludzi racjonalizuje, umniejsza lub neguje horror Holokaustu i 7 października - ocenił prezydent, odnosząc się do propalestyńskich protestów na uniwersytetach i ataku Hamasu na Izrael.

Biden zapewnił, że popiera prawo do demonstracji, lecz dodał, że w "Ameryce nie ma miejsca na nienawiść i antysemityzm i na protesty z wykorzystaniem przemocy". Zapewnił też o poparciu zarówno dla amerykańskich Żydów, jak i dla Izraela.

- Moje zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa Żydów, bezpieczeństwa Izraela i jego prawa do istnienia, jako niepodległe państwo, jest żelazne, nawet kiedy się nie zgadzamy - powiedział prezydent, nawiązując do rosnących między władzami obu krajów napięć w sprawie wojny w Strefie Gazy.

Apele o dostarczenie Izraelowi broni

W bardziej bezpośredni sposób do sytuacji odniósł się podczas uroczystości spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson, który wyraził dumę z przegłosowanego niedawno przez Kongres pakietu pomocowego dla Izraela i wezwał, by dostarczyć Izraelowi broń "bez jakiejkolwiek zwłoki". Johnson odniósł się w ten sposób do doniesień o wstrzymaniu przez administrację dwóch partii dostaw uzbrojenia dla Izraela.