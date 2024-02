Trudna sytuacja w regionie Awdijiwki. "Miasto może upaść"

W granicach miasta Awdijiwka w obwodzie donieckim toczą się zacięte walki z wojskami rosyjskimi. Strona ukraińska przekazała nam, że sytuacja jest krytyczna, miasto może upaść i dostać się pod rosyjską kontrolę - alarmował w czwartek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odnotowując postępy rosyjskie w mieście, amerykański Instytut Studiów nad Wojną prognozuje, że potencjalne zdobycie miasta da Kremlowi korzyści polityczne i będzie on próbował prezentować je jako znaczące zwycięstwo. Pod względem wojskowym będzie to jednak tylko sukces taktyczny - dodaje ISW.

Ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych poinformował w piątek rano o trudnej sytuacji w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Przekazał, że w ciągu minionej doby wojska rosyjskie podejmowały intensywne ataki, doszło tam do 33 starć.

"Operacja obrony Awdijiwki jest kontynuowana"

Według Tarnawskiego "operacja obrony Awdijiwki jest kontynuowana". "Nasi żołnierze nadal niszczą armię okupanta oraz miażdżą zasoby i rezerwy wroga, które rzucane są do walki bez żadnych ograniczeń" - oświadczył. Generał zaakcentował, że cenny jest "każdy kawałek ukraińskiej ziemi, ale najwyższą wartością i priorytetem jest dla nas ratowanie życia ukraińskich żołnierzy".

- W Awdijiwce trwa manewr w niektórych miejscach, aby wycofać nasze jednostki na korzystniejsze pozycje, w niektórych miejscach, aby zmusić (Rosjan) do opuszczenia pozycji - powiedział w czwartek ukraiński rzecznik wojskowy Dmytro Łychowij. Jak przekazał uruchomiona została zapasowa trasa logistyczna do miasta, ale dostawy do Awdijiwki i ewakuacja z niej są "trudne".