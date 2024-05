Serbski nacjonalista grozi. Mówi, że w czwartek w ONZ może zostać "podpisany koniec istnienia Bośni"

Milorad Dodik - skrajny nacjonalista rządzący Republiką Serbską będącą częścią Bośni i Hercegowiny - stwierdził, że jeżeli ONZ przegłosuje dziś rezolucję w sprawie upamiętnienia ludobójstwa w Srebrenicy z 1995 roku, to będzie to oznaczało "koniec Bośni i Hercegowiny". Dodik przyjechał już do Srebrenicy i na czwartek zaplanował tam wyjazdowe posiedzenie swojego gabinetu.