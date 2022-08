Dziennikarka z zarzutami za informowanie o armii rosyjskiej, "Nowaja Gazieta" ukarana za reportaż z Chersonia

czytaj dalej

Ukraińscy urzędnicy przedstawiają atak na rosyjskie lotnisko wojskowe na Krymie jako początek kontrofensywy na południu, a przy tym pogłębiają dezorientację Kremla co do zdolności sił ukraińskich do ataków na dużą odległość - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy piszą o rozbieżnych wersjach dotyczących przyczyn eksplozji.