Rosyjski projekt o zmianie granic na Bałtyku pojawił się i zniknął. Jest głos z zaplecza Putina

- To dzieło kartografów w związku z naturalną zmianą linii brzegowej – przekonuje poseł do Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu) z rządzącej Jednej Rosji. Fiodorow oznajmił również, że zmiany omawiane w projekcie z pewnością nie łamią prawa międzynarodowego.

Depesze prokremlowskich agencji

Portal RTVI przypomniał, że oprócz dokumentu w sprawie "doprecyzowania granicy rosyjskiej na Morzu Bałtyckim" w bazie aktów prawnych zamieszczono także notatkę, że "projekt jest otwarty do publicznej dyskusji do 4 czerwca tego roku". Jako planowaną datę jego wejścia w życie wskazano styczeń 2025 roku - napisał RTVI.

Bez uzgodnienia z władzami Finlandii i Litwy

"Trwa kolejna rosyjska operacja hybrydowa, tym razem mająca na celu sianie strachu, niepewności i wątpliwości co do ich zamiarów na Morzu Bałtyckim" – oznajmił we wpisie na platformie X minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. "Jest to oczywista eskalacja przeciwko NATO i UE i musi spotkać się ze stanowczą reakcją" – dodał.