1. 20 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec - Radosław Sikorski i Annalena Baerbock - spotkali się w Słubicach z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. - Obiecaliśmy sobie z panią minister, że będziemy tutaj za kolejne 20 lat - powiedział szef polskiej dyplomacji mieszkańcom przygranicznego miasta.

2. Zatrzymanie w związku z próbą podpalenia synagogi w Warszawie

W nocy z wtorku na środę doszło do próby podpalenia synagogi Nożyków w warszawskim Śródmieściu. Użyto koktajlu Mołotowa, który rozbił się o fasadę, blisko jednego z okien na parterze. Na szczęście ogień szybko ugaszono. Czyn ten potępił m.in. prezydent Andrzej Duda i władze Warszawy.

W środę wieczorem wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował w mediach społecznościowych, że policja zatrzymała osobę podejrzewaną o próbę podpalenia synagogi. Jak przekazała policja, do zatrzymania doprowadzili policjanci we współpracy z ABW, zaś zatrzymanym jest 16-latek.

3. Protesty na uczelniach w USA

Od dwóch tygodni na uniwersytetach w całych Stanach Zjednoczonych trwają protesty. Jedne skierowane przeciw działaniom Izraela w Strefie Gazy - inne to odpowiedź na antyizraelskie wystąpienia grup wspierających Palestyńczyków.

W sumie aresztowano już ponad 1000 demonstrantów na co najmniej 26 kampusach. We wtorek po południu i w nocy do gwałtownych starć doszło na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.