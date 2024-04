Parlament Europejski zatwierdził pakt migracyjny niewielką różnicą głosów. Uruchomienie mechanizmu tak zwanej dobrowolnej solidarności będzie oznaczać rozlokowanie co roku co najmniej 30 tysięcy osób w krajach członkowskich. Państwa będą mogły alternatywnie zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych Unii. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pakt migracyjny w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia dla Polski.