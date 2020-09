NATO potępia atak na Nawalnego: Rosja musi teraz odpowiedzieć na poważne pytania

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, że wszyscy członkowie Sojuszu potępiają atak na Aleksieja Nawalnego. Z kolei Komitet Śledczy Rosji przekazał do struktur regionalnych zawiadomienie współpracowników opozycjonisty o usiłowaniu jego zabójstwa.

Spotkanie na poziomie ambasadorów państw należących do NATO zostało zwołane dwa dni po tym, jak kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że nie ma wątpliwości, iż rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć i tym samym go uciszyć .

Wezwał przy tym Moskwę do pełnej współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie bezstronnego, międzynarodowego śledztwa. NATO, podobnie jak UE, podkreśla, że odpowiedzialni za atak muszą ponieść odpowiedzialność i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Sojusz zaapelował do Rosji o przekazanie jasnych informacji na temat programu dotyczącego substancji nowiczok do OPCW.