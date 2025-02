1089 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. USA chcą doprowadzić do zawieszenia broni do Wielkanocy, w Arabii Saudyjskiej ma dojść do rozmów przedstawicieli USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny, a Wołodymyr Zełenski rozpoczął oficjalną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W samej Ukrainie ponad 100 tysięcy ludzi pozostaje bez dostaw ciepła po ataku rosyjskiego drona na Mikołajów. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poinformowała europejskich urzędników, że chce osiągnąć zawieszenie broni w Ukrainie do Wielkanocy – podał w niedzielę Bloomberg. W tym roku prawosławni, grekokatolicy oraz katolicy obchodzą to święto tego samego dnia – 20 kwietnia.

> - Prezydent Putin wyraził zainteresowanie pokojem, ale dopiero najbliższe dni i tygodnie pokażą, czy podchodzi do tego poważnie - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio w nadanym w niedzielę wywiadzie dla CBS.

> Specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff potwierdził, że wraz z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’iem Waltzem udaje się w niedzielę do Arabii Saudyjskiej, gdzie przeprowadzą rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie – poinformował Reuters.

W Arabii Saudyjskiej przebywa już minister finansów Rosji Anton Siłuanow.

Spotkanie w Arabii Saudyjskiej będzie jedną z pierwszych osobistych rozmów na wysokim szczeblu między rosyjskimi i amerykańskimi urzędnikami od lat. Wydarzenie to ma poprzedzić spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

> Stany Zjednoczone zapytały europejskich sojuszników, czego potrzebują od Waszyngtonu, aby uczestniczyć w ustaleniach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy – poinformowała w niedzielę agencja Reutera. "Jakie, jeśli w ogóle, wymagania dotyczące wsparcia ze strony USA uznałby państwa rząd za niezbędne do udziału w ustaleniach dotyczących bezpieczeństwa? W szczególności, jakie krótko- i długoterminowe zasoby będą państwa zdaniem wymagane od USA?" – brzmi jedno z pytań amerykańskiego dokumentu.

> Pałac Elizejski oświadczył w niedzielę, że Europejczycy muszą czynić więcej i działać lepiej na rzecz wspólnego bezpieczeństwa zbiorowego, biorąc pod uwagę "przyspieszenie" w sprawie Ukrainy, jak i stanowisko Stanów Zjednoczonych.

> Premier Wielkiej Brytanii przed nadzwyczajnym szczytem w Paryżu stwierdził, że zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie jest "niezbędne, jeśli chcemy powstrzymać Putina przed dalszą agresją w przyszłości". Keir Starmer oświadczył w poniedziałek w "Daily Telegraph" , że jest "gotowy i chętny" do wysłania brytyjskich wojsk na Ukrainę, aby pomóc zagwarantować pokój.

> Skręt administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w stronę izolacjonizmu zagraża demokracji na całym świecie – stwierdził w niedzielę w rozmowie z BBC były premier Wielkiej Brytanii John Major. Oskarżył on USA o ocieplenie relacji z Moskwą, twierdząc, że "przytulają się" do Rosji Władimira Putina.

Major nazwał administrację Trumpa "formą prezydentury", jakiej wcześniej jeszcze nie widział. Jego zdaniem prezydent USA może wiele stracić jeśli będzie negocjować z Rosją w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie bez udziału europejskich sojuszników. - Rozważmy, co się stanie, jeśli Rosja będzie mogła ogłosić swoje zwycięstwo. Chiny to zauważą, ale też cały świat, w tym każdy dyktator na świecie. Jeśli USA nie będą stały razem ze swoimi sojusznikami, tak jak to było wcześniej, to świat będzie zupełnie inny, moim zdaniem, bardziej niebezpieczny – stwierdził Major.

> - Działania i wypowiedzi prezydenta Trumpa i jego zespołu w sprawie Ukrainy sugerują powrót do sposobu dyplomacji z XIX wieku, kiedy mocarstwa decydowały o wszystkim - powiedział Jim Townsend, były wysoki rangą urzędnik Pentagonu. Jak stwierdził, polityka nowej administracji jest chaotyczna i trudno przewidzieć jej rezultaty.

> - Zanim rozpoczną się negocjacje pokojowe w sprawie Ukrainy i dojdzie do zawieszenia broni trzeba dozbroić ukraińską armię i nałożyć surowsze sankcję na Rosję, w tym zamrozić jej aktywa - powiedział w niedzielę prezydent Finlandii Alexander Stubb na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

> Viktor Orban ostrzegł, że Ukraina może stać się Afganistanem Unii Europejskiej. Stanie się tak, jeśli Donald Trump nie znajdzie rozwiązania, które zakończy wojnę. Zdaniem Orbana Rosjanie muszą pozostać z poczuciem zwycięstwa.

> Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski ogłosił na swoim kanale X, że przybył, wraz z małżonką, w niedzielę wieczorem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Celem oficjalnej wizyty mają być rozmowy dotyczące dużego programu humanitarnego dla Ukrainy. Zełenski zapowiedział, że priorytetem jest doprowadzenie do tego, "aby jeszcze więcej naszych obywateli mogło wrócić z niewoli do domu".

Władze ZEA odgrywają kluczową rolę w pośredniczeniu w wymianie jeńców między Ukrainą i Rosją. Ich działania doprowadziły m.in. do powrotu wielu ukraińskich dzieci do swoich rodzin. Ukraiński przywódca w piątek poinformował, że w najbliższych dniach planuje podróż do ZEA, Arabii Saudyjskiej oraz Turcji, ale jak zaznaczył w trakcie tych wizyt nie planuje spotkań z przedstawicielami Rosji ani USA.

> - Umowa w sprawie wykorzystania ukraińskich zasobów mineralnych pomiędzy Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi nie zadziała, jeśli Waszyngton nie udzieli Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla NBC News.

Według agencji prezydent Ukrainy wyraźnie dał do zrozumienia, że każdej umowie dotyczącej ukraińskich minerałów muszą towarzyszyć gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.

> - Około 25 proc. terytorium Ukrainy jest skażone minami lądowymi lub innymi materiałami wybuchowymi – poinformował w niedzielę w rozmowie z BBC James Cowan, szef brytyjskiej organizacji zajmującej się usuwaniem min i niewybuchów Halo Trust. W opinii Cowana, prowadzone przez USA rozmowy o dostępie do złóż metali ziemi rzadkich w Ukrainie nie mają sensu dopóki nie zostanie rozwiązany problem skażenia minami lądowymi.

> Jednostki obrony powietrznej Ukrainy próbowały odeprzeć nocny atak rosyjskich dronów na Kijów - poinformowała w poniedziałek rano administracja wojskowa stolicy Ukrainy.

> Ponad 100 tys. ludzi pozostało bez dostaw ciepła po ataku rosyjskiego drona na Mikołajów na południu Ukrainy. "To zwykłe ukraińskie miasto, zwykła infrastruktura cywilna. Nie ma to nic wspólnego z walkami i sytuacją na froncie, co po raz kolejny dowodzi, że Rosjanie walczą przeciwko naszemu narodowi, przeciwko życiu w Ukrainie. I walczą zaciekle, nie ustępując. Tak nie postępują ci, którzy naprawdę chcą przywrócić pokój i przygotować się do negocjacji" – napisał na portalach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Wcześniej premier Denys Szmyhal poinformował, że Rosjanie zaatakowali w Mikołajowie ciepłownię, by wywołać katastrofę humanitarną. "Wróg uszkodził miejską elektrociepłownię. Zrobiono to celowo, aby pozostawić ludzi bez ciepła w temperaturach poniżej zera i doprowadzić do katastrofy humanitarnej" – oświadczył szef ukraińskiego rządu.

> W wyniku niedzielnego ataku ukraińskiego drona w obwodzie biełgorodzkim na zachodzie Rosji, przy granicy z Ukrainą, zginęła jedna osoba - poinformowały rosyjskie władze lokalne. - Kobieta zginęła w samochodzie, w który uderzył dron, i zginęła na miejscu - poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

