Debata o KPO w Parlamencie Europejskim. Arłukowicz: jesteśmy na ustach całej Europy

To jasno pokazuje miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. A jesteśmy na ustach całej Europy - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska) o debacie w Parlamencie Europejskim na temat Krajowego Planu Odbudowy. Jak dodał, to "była jedna z najtrudniejszych i najbardziej przykrych debat dla Polaków".

We wtorek w Parlamencie Europejskim doszło do debaty na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że zatwierdzenie tego planu wiąże się w szczególności "z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezależnego wymiaru sprawiedliwości". - Zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki nie dojdzie do zrealizowania tych reform - dodała.