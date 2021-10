Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Najwięcej nowych zakażeń od lipca

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 45 140 zakażeń koronawirusem. To największy dzienny bilans od blisko trzech miesięcy. W niedzielę poinformowano też o śmierci 57 pacjentów chorujących na COVID-19. W części krajów Europy czwarta fala pandemii jest słabsza niż poprzednie. Jednak zła sytuacja pod tym względem panuje między innymi w Rumunii, Rosji i na Litwie. W Polsce ostatniej doby odnotowano ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń.

To trzeci raz w kończącym się tygodniu, gdy podany bilans nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii jest najwyższy od 20 lipca. Niedzielna statystyka jest aż o 11,5 tysiąca wyższa od tej sprzed tygodnia. Łączny bilans z ostatnich siedmiu dni - 300 tysięcy nowych zakażeń - jest ponad 15 procent wyższy niż był w poprzednich siedmiu dniach.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Zakażenia i szczepienia

Dotychczas przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostało 49,4 miliona Brytyjczyków, a obie - 45,36 miliona. Stanowi to odpowiednio 85,9 procent oraz 78,9 procent mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń w Polsce

Kilka krajów na wschodzie kontynentu boryka się z najwyższą liczbą zakażeń w historii epidemii COVID-19. Są to: Łotwa, Rosja, Białoruś i Rumunia. Z kolei na Litwie, Ukrainie, w Mołdawii, Serbii, Bułgarii i Grecji odnotowywane wskaźniki są w co najmniej 70 proc. tak wysokie, jak w szczytowym okresie po wybuchu pandemii w 2020 roku.

Zakażenia koronawirusem. Sytuacja w Europie

Na Litwie , która niedawno znalazła się na pierwszym miejscu w UE pod względem zapadalności na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, władze zdecydowały się wprowadzić ponownie obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach oraz zaapelowały do instytucji państwowych i prywatnych o przejście na system pracy zdalnej.

Również w Bułgarii, gdzie w ponad połowie kraju brakuje wolnych łóżek na oddziałach covidowych, władze zapowiedziały w środę nowe restrykcje epidemiczne w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych Covid-19. Mimo wezwań i prób zachęcania ludności do szczepienia, przeciw Covid-19 zaszczepiło się ok. 20 proc. mieszkańców i jest to najniższy wskaźnik wśród krajów Unii Europejskiej.