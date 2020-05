"Sytuacja jest niestabilna". UE chce przedłużyć zamknięcie granic zewnętrznych

Zaproszenie do przedłużenia restrykcji w podróżowaniu do UE zostało przedstawione podczas piątkowej wideokonferencji z udziałem ministrów spraw wewnętrznych i unijnej komisarz Ylvy Johansson. Z Polski brał w niej udział wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, który poinformował na Twitterze, że KE przedstawiła też wytyczne dotyczące zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych w państwach członkowskich UE.

Ograniczenie podróży nie dotyczy wracających do domu

To już kolejne przedłużenie restrykcji w podróżach do UE, wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Państwa UE same podejmują decyzje o zamykaniu swoich granic, ale KE pilnuje, by działo się to w skoordynowany sposób. Początkowo ograniczenie, które zostało wprowadzone w drugiej połowie marca, miało obowiązywać przez 30 dni.