Ognisko zakażeń w mediolańskiej La Scali. Hiszpanie zapowiadają dalsze restrykcje, Niemcy "lockdown light"

Europejskie kraje walczą z koronawirusem. W Niemczech wprowadzono "lockdown w wersji light". Rośnie liczba zakażeń w mediolańskim teatrze La Scala. Hiszpański rząd rozważa wydłużenie stanu zagrożenia do marca. Z kolei w brytyjskim Nottingham w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na COVID-19 wprowadzone zostaną ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Najwyższa liczba nowych infekcji została odnotowana w Irlandii.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 16 774 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował w czwartek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii. Zmarło kolejnych 89 osób. W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 481 013 przypadków koronawirusa. Zmarły w tym kraju 10 272 osoby.

W środę kanclerz Angela Merkel ogłosiła wprowadzenie nowych restrykcji, które w mediach nazwane zostały "lockdownem w wersji light". Zgodnie z nowymi ustaleniami w miejscach publicznych będą mogli wspólnie przebywać członkowie tylko dwóch gospodarstw domowych, maksymalnie 10 osób. Teatry, opery, sale koncertowe, kina, parki rozrywki powinny być zamknięte od 2 do co najmniej 30 listopada. Zakazane będą imprezy rozrywkowe i rekreacyjne.

W tym samym czasie mają być zamknięte restauracje, bary, kluby, dyskoteki i puby. Stołówki będą nadal otwarte.

Ognisko zakażeń w La Scali

W środę w mediolańskiej La Scali wykryto sześć następnych przypadków zakażenia - poinformowała dyrekcja słynnego teatru po tym, gdy przeprowadzono tam kolejne masowe testy. Wykonywane one są co dwa tygodnie. Zakażonych jest 18 chórzystów i 9 muzyków orkiestry, a także grupa pracowników administracji.

Obecnie podejmowane są starania, aby mimo tej nadzwyczajnej sytuacji można było zorganizować uroczystą tradycyjną inaugurację nowego sezonu 7 grudnia, transmitowaną zawsze do wielu krajów. Na to najważniejsze wydarzenie roku w La Scali wybrano operę tragiczną "Łucja z Lammermooru" z muzyką Gaetana Donizettiego i librettem Salvatora Cammarano.

W relacjach zaznacza się, że teoretycznie jej wystawienie jest możliwe, ponieważ nie wymaga dużej liczby śpiewaków, a zarówno chór, jak i orkiestra dobrze ją znają, zatem nie potrzeba zbyt wielu prób. Być może, jak się podkreśla, będzie to jednak po raz pierwszy inauguracyjny spektakl bez udziału publiczności. Co roku zaś galowy wieczór uświetniają osobistości świata polityki, kultury i biznesu.

W La Scali trwa oczekiwanie na dalsze decyzje rządu. Na razie, do 24 listopada obowiązuje w całych Włoszech dekret, na mocy którego zamknięto teatry, kina i sale koncertowe. Przypomniano zarazem, że w mediolańskim teatrze poczyniono bardzo duże inwestycje, by w okresie pandemii zapewnić bezpieczeństwo sanitarne widzom.

Wzrasta liczba zakażeń we Włoszech MASSIMO PERCOSSI/PAP/EPA

Zakażenia we Włoszech

Ostatniej doby we Włoszech zmarło w sumie 205 osób na COVID-19, potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Liczony od lutego bilans zgonów wzrósł do 37 905. We Włoszech stwierdzono dotychczas koronawirusa u 589 tys. osób, z których wyzdrowiało 275 tysięcy. Więcej niż wyleczonych jest obecnie zakażonych - to co najmniej 276 tysięcy osób. 20 października było ich prawie o połowę mniej. W sierpniu było prawie 20 tysięcy osób z koronawirusem i dziesięć razy więcej wyleczonych.

W szpitalach przebywa około 15 tysięcy chorych z COVID-19, od wtorku przybyło ich 1026. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1500 najciężej chorych, o 125 więcej niż dzień wcześniej.

W Hiszpanii rozważa wydłużenie stanu zagrożenia do marca

Jak poinformowało w środę wieczorem ministerstwo zdrowia Hiszpanii, podczas ostatnich 24 godzin liczba przypadków zakażenia koronawirusem zwiększyła się o 19,7 tysięcy, do 1,13 miliona. Wraz z nasileniem się infekcji na terenie Madrytu, Katalonii oraz Kastylii i Leonu władze tych wspólnot autonomicznych zapowiedziały w środę możliwość ogłoszenia kolejnych restrykcji w przemieszczaniu się ludności.

Z szacunków hiszpańskich służb medycznych wynika, że do środowego wieczora łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła w całym kraju 35,4 tysiąca, czyli wzrosła o 168 w porównaniu z wtorkiem.

Podczas środowej debaty w parlamencie premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekonywał, że ogłoszony przez niego stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzający między innymi godzinę policyjną, był koniecznością. Zapewnił, że jego rząd ma już wystarczające poparcie posłów do wydłużenia stanu zagrożenia do 9 marca. Wcześniej w środę rząd poinformował podczas prezentacji projektu przyszłorocznego budżetu, że zamierza przeznaczyć około miliarda euro na szczepionki przeciw koronawirusowi.

W Hiszpanii rozważa się utrzymanie stanu zagrożenia do marca Enric Fontcuberta/PAP/EPA

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu w Nottingham

Według pierwotnego planu trzeci, najwyższy poziom restrykcji miał wejść w życie w nocy ze środy na czwartek tylko w 330-tyięcznym brytyjskim Nottingham i trzech pobliskich miejscowościach. W środę brytyjski rząd zdecydował, że wprowadzony zostanie on 24 godziny później i obejmie też całe hrabstwo Nottinghamshire, czyli dotyczyć będzie 1,15 mln osób.

Trzeci poziom oznacza, że spotykanie się osób z różnych gospodarstw domowych jest zabronione zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni, a puby i bary, które nie serwują znaczących posiłków, muszą zostać zamknięte. Zalecane jest także unikanie przyjazdów na te tereny i opuszczania ich, o ile nie jest to niezbędne.

Ale lokalne władze mogą rozszerzać te obostrzenia i na to zdecydowano się w przypadku Nottinghamshire. Dodatkowo zamknięte mają zostać m.in. domy aukcyjne, punkty bukmacherskie, sauny, studia tatuażu i salony kosmetyczne, niektóre miejsca rozrywki i atrakcje turystyczne w pomieszczeniach zamkniętych. Zabroniona będzie także sprzedaż alkoholu po godz. 21, w tym także w sklepach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy towarzyszy on znaczącym posiłkom w lokalach gastronomicznych, wówczas może być podawany do zamknięcia, czyli do 22.

Nottinghamshire będzie szóstym obszarem w Anglii z najwyższym poziomem restrykcji. Obowiązują one już w regionie Liverpoolu, hrabstwach Lancashire, Greater Manchester, South Yorkshire i mieście Warrington. Na początku października Nottingham miał najwyższy w całej Wielkiej Brytanii wskaźnik nowych zachorowań w stosunku do liczby ludności, choć od tego czasu ta liczba nieco spadła. W tygodniu od 15 do 21 października liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców w Nottingham wynosiła 493, zaś w Nottinghamshire - 364, podczas gdy średnia dla całej Anglii nieznacznie przekraczała wówczas 200.

Wielka Brytania walczy z koronawirusem ANDY RAIN/PAP/EPA

Najwyższa liczba nowych infekcji w Irlandii

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 675 zakażeń koronawirusem, a także stwierdzono sześć zgonów z powodu COVID-19 - poinformowało w środę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. To najniższa liczba nowych infekcji od prawie trzech tygodni, przy czym nie jest to jednorazowy spadek, ale coraz bardziej widoczny trend. W Irlandii przez dziewięć kolejnych dni - od 14 do 22 października - dobowe bilanse zakażeń wynosiły przynajmniej tysiąc, osiągając 18 października absolutny rekord - 1283. Jednak od tego czasu tempo przyrostu nowych zachorowań wyraźnie słabnie. W ciągu ostatnich sześciu dni tylko raz zdarzyło się, by przekroczony został poziom tysiąca, zaś środowy bilans jest pierwszym od 9 października, gdy jest ich mniej niż 700.

Ten spadek tempa przyrostu nowych zakażeń wskazuje, że zaostrzenie ograniczeń w celu zatrzymania epidemii zaczyna przynosić pożądane efekty. Na początku października irlandzki rząd podniósł poziom zagrożenia koronawirusem z drugiego na trzeci, zaś 22 października wszedł w życie piąty, najwyższy poziom. Oznacza on powrót - z niewielkimi modyfikacjami - do lockdownu, który wprowadzony został pod koniec marca w odpowiedzi na pierwszą fazę epidemii.

Piąty poziom zagrożenia wprowadzono na sześć tygodni, choć po czterech nastąpi przegląd sytuacji. Jak wyjaśniał rząd, celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii na tyle, by przed końcem listopada można było wrócić do poziomu trzeciego, a przed świętami Bożego Narodzenia - do drugiego.

Autor:asty//now

Źródło: PAP