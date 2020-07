"Trzecia fala" w Hongkongu, ponad tysiąc zakażeń w Japonii, na Filipinach szpitale na granicy wydolności

Bilans zakażeń w Japonii od początku epidemii zbliża się do 32 tysięcy, z czego prawie 12 tysięcy potwierdzono w Tokio. W całym kraju zmarło około 1000 zakażonych pacjentów. Obecna fala zakażeń w Japonii zaczęła się rozszerzać poza Tokio, gdzie zgłoszono w środę 250 nowych przypadków. Rekordowe dzienne przyrosty odnotowano w prefekturach Osaka i Aichi, gdzie wykryto odpowiednio 221 i 167 nowych infekcji – podkreśla agencja Kyodo.

Trzecia fala w Hongkongu

Ogólny bilans infekcji wykrytych w Hongkongu wzrósł do prawie 3 tysięcy. W środę w regionie zmarła również kolejna zakażona osoba, co podniosło łączny bilans zgonów od początku pandemii do 24. W lipcu odnotowano 17 zgonów wśród pacjentów z COVID-19.