Przed Czechami "piekielne dni", w Danii "dużo niepewności", w Szwecji "poważnie", we Włoszech "podnoszą czujność"

Kraje europejskie walczą z zimową falą epidemii COVID-19. Włoski minister zdrowia zauważył, że obywatele "są coraz bardziej zmęczeni tym długim kryzysem", apelując mimo to o "jedność i odpowiedzialność". W Szwecji skrócono czas otwarcia lokali gastronomicznych, a w sąsiedniej Danii złagodzono niektóre z zarządzonych obostrzeń.

Polski rząd przedłużył w środę najnowsze zasady bezpieczeństwa do 14 marca . W ramach nich od 12 lutego otwarto między innymi kina, baseny (wyłączając aquaparki), teatry, stoki narciarskie i hotele w połowie ich obłożenia. W środę zdecydowano, że obiekty te zostaną zamknięte na Warmii i Mazurach. Zmieniono także formę rekomendacji odnośnie tego, czym można zasłaniać usta i nos w przestrzeni publicznej . W Polsce nadal zamknięte pozostają restauracje, siłownie i parki wodne. Zdalnie uczą się dzieci z klas IV i powyżej.

Włoskie apele o "jedność i odpowiedzialność"

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza, przedstawiając w środę w Senacie informację na temat przebiegu epidemii i kroków w walce z koronawirusem, zwrócił uwagę na to, że w szpitalach w pięciu regionach przekroczony został krytyczny poziom na oddziałach intensywnej terapii. Zwrócił także uwagę, że w kraju notuje się ostatnio wzrost wskaźnika reprodukcji wirusa, który zbliża się do 1, co oznacza, że jedna zakażona osoba zaraża kolejną, jedną osobę.