Pandemia na świecie. Reuters: rekordy zakażeń w kilku krajach i najmniej szczepień w Europie Wschodniej

WHO: do końca przyszłego roku uda nam się zapanować nad wirusem

- Uważamy, że do końca 2022 roku uda nam się zapanować nad wirusem (...) znacznie zmniejszyć liczbę poważnych przypadków i zgonów - mówiła w ubiegłym tygodniu główna ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. epidemii Maria Van Kerkhove.

Według danych z portalu Our World in Data, opierających się na zestawieniach i statystykach Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA, ponad połowa światowej populacji nie otrzymała dotąd ani jednej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Według Our World in Data w Polsce zaszczepiło się do 5 listopada 53 procent populacji, podczas kiedy w niektórych innych krajach, takich jak Portugalia, Islandia czy Hiszpania, zaszczepienie społeczeństwa sięga niemal 80-90 procent populacji. Poziom zaszczepienia jest też niski w innych państwach Europy Wschodniej - w Rosji to około 33 procent, na Ukrainie poniżej 20 procent.