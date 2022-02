Szef brytyjskiego wywiadu: Rosja rozbudowuje wojska przy Ukrainie. Reuters: sprowadziła kolejne 7 tysięcy żołnierzy

Stany Zjednoczone nie wierzą w zapewnienia Rosji o wycofywaniu wojsk z terenów wokół Ukrainy. Co więcej, podejrzewają, że Moskwa zwiększyła swoją obecność w regionie o 7000 żołnierzy – powiedział przedstawiciel Białego Domu. Również szef brytyjskiego wywiadu gen. Jim Hockenhull twierdzi, że Rosja nie tylko nie wycofuje wojsk, a je rozbudowuje. Z kolei estoński wywiad ma informacje o około 10 rosyjskich grupach bojowych zmierzających w kierunku granicy z Ukrainą i już 170 tysiącach rosyjskich żołnierzy rozmieszczonych wokół tego kraju.

- Wczoraj, rosyjskie władze powiedziały, że wycofują żołnierzy spod granicy z Ukrainą. To stwierdzenie zyskało dużą uwagę, ale teraz wiemy, że było fałszywe - powiedział przedstawiciel Białego Domu podczas telefonicznego briefingu dla prasy, poświęconego nadchodzącej wizycie wiceprezydent Kamali Harris w Niemczech.

Przedstawiciel administracji zaznaczył, że Rosja może w każdej chwili powołać się na fałszywy pretekst, by wznowić inwazję przeciwko Ukrainie, zwłaszcza że zdaniem Białego Domu w ostatnich dniach narracja o rzekomych zagrożeniach i zbrodniach przeciwko ludności w Donbasie nasiliła się. Urzędnik wymienił m.in. pojawiające się w rosyjskich mediach fałszywe doniesienia o masowych grobach, działalności zachodnich najemników, czy planach użycia broni biologicznej przeciwko rosyjskojęzycznej ludności.

Urzędnik zapowiedział, że wiceprezydent Harris wygłosi przemówienie podczas nadchodzącej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Przemówienie będzie dotyczyć obecnej sytuacji w Europie oraz "niezwykłej jedności" państw NATO wobec rosyjskiej agresji. Harris ma spotkać się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a także m. in. z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Do Monachium uda się również szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, natomiast pierwszy raz od wielu lat zabraknie na niej przedstawicieli władz Rosji.

Szef brytyjskiego wywiadu: Rosja nie wycofuje wojsk, lecz je rozbudowuje

O tym, że Rosja nadal rozbudowuje swój potencjał wojskowy na granicach z Ukrainą, co przeczy jej twierdzeniom o wycofywaniu wojsk, powiedział w środę wieczorem szef brytyjskiego wywiadu wojskowego gen. Jim Hockenhull. - Nie widzieliśmy dowodów na to, by Rosja wycofywała siły spod granicy z Ukrainą. Wbrew swym twierdzeniom, Rosja nadal rozbudowuje zdolności wojskowe w pobliżu Ukrainy – powiedział gen. Jim Hockenhull.