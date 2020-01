Irańscy eksperci w Kijowie. Ukraina czeka na odpowiedź w sprawie czarnych skrzynek

Ukraińska Rada Bezpieczeństwa podała w czwartek, że oczekuje decyzji Teheranu w sprawie przekazania do Kijowa czarnych skrzynek samolotu ukraińskich linii lotniczych, który został zestrzelony przez Iran. Na Ukrainę przybyli przedstawiciele irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (CAO) .

Ukraina naciskała na Iran, aby przekazał jej dwie czarne skrzynki Boeinga 737. Kanada z kolei chciała, aby zostały one wysłane do Francji lub na Ukrainę. Jednak z raportu CAO wynika, że Iran ma na razie zamiar je zatrzymać. Jak pisze Reuters, Teheran zwrócił się do USA i Francji o przekazanie sprzętu, który pozwoliłby pobrać informacje z czarnych skrzynek zestrzelonego ukraińskiego samolotu, gdyż sam nie posiada takich urządzeń.