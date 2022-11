"Sygnał dla Rosji", "pierwszy krok", "kara będzie nieunikniona". Po wyroku w sprawie zestrzelenia samolotu

Wykonujący 17 lipca 2014 roku rejs MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur Boeing 777 linii Malaysia Airlines został trafiony pociskiem ziemia-powietrze odpalonym z wyrzutni rakietowej Buk. Szczątki samolotu spadły w obwodzie donieckim na Ukrainie , na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Samolotem leciało łącznie 298 osób.

Sąd ocenił też, że Rosja "sprawowała kontrolę" nad separatystami we wschodniej Ukrainie w czasie konfliktu w 2014 roku, a także potwierdził, że do zestrzelenia maszyny został użyty pocisk rosyjskiej produkcji.

Zełenski: konieczne posadzenie mocodawców na ławie oskarżonych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , komentując wyrok, ocenił, że to "ważna decyzja" i zaznaczył, że "konieczne jest jednak posadzenie na ławie oskarżonych także mocodawców tych osób, czyli przedstawicieli władz Rosji".

"Poczucie bezkarności prowadzi do nowych zbrodni. Musimy rozwiać (wszelkie) iluzje - kara za rosyjskie okrucieństwa, zarówno obecne, jak i te z przeszłości, będzie nieunikniona" - dodał prezydent.

Pierwsza dama Ukrainy Olena Zelenska oceniła z kolei, że wyrok "to pierwszy krok". "Następna powinna być kara dla każdego zbrodniarza wojennego" - dodała, zauważając, że myślami jest z bliskimi ofiar.

Z kolei szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba przyjął wyrok "z zadowoleniem". "Te decyzje są sygnałem dla Federacji Rosyjskiej: żadne kłamstwo nie pomoże uniknąć sprawiedliwości" - ocenił. Zaapelował przy tym, aby do odpowiedzialności pociągnięci zostali "wszyscy rosyjscy przestępcy ze szczebli dowodzenia".

Premier Holandii: krok w dążeniu do prawdy

Wyrok holenderskiego sądu skomentował też premier tego kraju Mark Rutte. Ocenił, że werdykt "był długo oczekiwany i stanowi krok w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości dla ofiar i ich krewnych". Zaznaczył przy tym, że "nie jest ostateczny, to nie koniec", tłumacząc, że strony mają prawo do apelacji.