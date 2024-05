Rządy Putina nazwał reżimem morderców. Władimir Kara-Murza to jeden z najzagorzalszych krytyków Kremla. Rosyjski opozycjonista odsiaduje karę 25 lat pozbawiania wolności, a niedawno został przeniesiony do syberyjskiej kolonii karnej. Z jego żoną Jewgieniją rozmawiał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Zapytana o to, co wie na temat sytuacji męża, odpowiedziała: "Władimir przez ostatnie siedem miesięcy był przetrzymywany w pojedynczej celi, która ma sześć metrów kwadratowych, z łóżkiem, które od godziny 5 nad ranem do 9 wieczorem jest przymocowane do ściany".

Jewgienija powiedziała, że ostatni raz rozmawiała z mężem przez telefon latem 2023 roku. - Ostatni raz widziałam go w kwietniu 2022 roku - wspomniała i przypomniała, że jeździła z nim do Francji, gdzie uczestniczył w zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy. - Z Paryża poleciał do Moskwy, a ja wróciłam do dzieci do Stanów Zjednoczonych. Wtedy ostatni raz go widziałam - wyjaśniła.