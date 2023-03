Raport: Iran torturuje zatrzymane dzieci. Są bite, gwałcone i upokarzane

Tortury dzieci w Iranie

Z ustaleń Amnesty International wynika, że aresztowane dzieci były przewożone do ośrodków zatrzymań, często z zawiązanymi oczami, a po kilku dniach lub tygodniach przetrzymywania w odosobnieniu przenoszono je do więzień. Dzieci miały być także porywane przez funkcjonariuszy z ulicy podczas protestów i zabierane do odległych miejsc, takich jak magazyny przemysłowe. Tam torturowano je, a następnie porzucano, tylko po to - jak stwierdza organizacja - aby je zastraszyć i zniechęcić do dalszego manifestowania przeciwko rządowi.