Paryż apeluje o przyjęcie zaleceń Komisji Weneckiej. Szymański: nie ma konfliktu z Brukselą o praworządność

Francja wyraziła we wtorek, na dwa tygodnie przed wizytą prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce zaniepokojenie polską reformą sądownictwa - poinformowała agencja AFP, cytując wypowiedź francuskiej sekretarz do spraw europejskich Amelie de Montchalin. Przedstawiciele Francji, Polski i Niemiec brali udział w spotkaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Szymański: nie ma konfliktu między Polską a Brukselą na temat praworządności

De Montchalin odniosła się również do opinii wydanej przez Komisję Wenecką na temat nowelizacji polskich ustaw sądowych. W opinii tej oceniono, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja zarekomendowała, by nie przyjmować przepisów rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. - Apelujemy do Warszawy o pełne uwzględnienie zaleceń sformułowanych przez Komisję - podkreśliła de Montchalin.