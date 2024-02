Ostrzeżenie przed odkurzaczami i TikTokiem. "Informacje mogą być przydatne do cyberataków"

Z raportu wywiadu zagranicznego Estonii wynika, że Chiny wykorzystują technologię do gromadzenia danych wywiadowczych. Eksperci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z technologii wykorzystywanych w urządzeniach takich jak samochody autonomiczne czy inteligentne odkurzacze. Raport mówi też o zagrożeniu związanym z użytkowaniem TikToka. "Informacje mogą być przydatne do zbierania danych wywiadowczych, wyłudzeń, a także do cyberataków" - podkreślono.