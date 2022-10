"Prezent dla Putina". Czesi zorganizowali zbiórkę i kupili czołg "Mściciel" dla Ukrainy

Zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Prezent dla Putina" na zakup czołgu T-72 Avenger dla Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczęła się na początku września. Potrzebną kwotę w wysokości 33 milionów koron czeskich, czyli ok. 6,4 miliona złotych, udało się zebrać w ciągu niespełna miesiąca dzięki wpłatom 11 288 darczyńców. Zebrana kwota pokrywa koszt zakupu czołgu oraz przetransportowania go do Ukrainy, za co odpowiedzialny będzie resort obrony Republiki Czeskiej.