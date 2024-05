Ciężkie walki o "logistyczne szlaki", prawie 400 ataków w ciągu tygodnia

Ciężkie walki w rejonie Awdijiwki i Czasiwego Jaru

Ofensywa w kierunku Charkowa i Sum

Rosja - jak przekazał Skibicki - tworzy także dywizję rezerwową (15-20 tysięcy żołnierzy), którą może włączyć do głównych sił. Jego zdaniem, od początku inwazji zbrojnej armia rosyjska wysłała na front co najmniej 514 tysięcy żołnierzy.

Sukces taktyczny, nie operacyjny

"Nawet jeśli wziąć pod uwagę całe terytorium zajęte przez wojska rosyjskie od początku szturmu na Awdijiwkę i zmierzyć odległość między najdalszymi punktami – od południowo-wschodniej części Awdijiwki do przedmieść wioski Nowoołeksandriwka, do której Rosjanie weszli przed 3 maja, to okazuje się, że jest to nieco ponad 23 kilometry" - oszacowała ukraińska sekcja BBC.