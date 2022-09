Sprzeciwiał się chińskim represjom, usłyszał wyrok. "Im cięższy, tym lepszy"

Ted Hui, były członek lokalnego organu ustawodawczego, który uciekł do Australii na początku 2021 roku, został skazany za obrazę sądu podczas rozpraw związanych z jego udziałem w protestach i domniemanym niewłaściwym postępowaniem w izbie ustawodawczej Hongkongu. Obraza sądu dotyczyła faktu wykorzystania możliwości wyjścia z aresztu po wpłaceniu kaucji do ucieczki z kraju i późniejszego braku stawiennictwa na kolejnych rozprawach.

W oświadczeniu przekazanym w środę, przed decyzją sądu w jego sprawie, Hui zwrócił się do sędziego Andrew Chana, zachęcając go do wydania jak najcięższego wyroku. - Im cięższy, tym lepszy - stwierdził.