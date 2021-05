Kilka okrążeń przy granicy z Polską i powrót do Mińska

W środę po południu samolot białoruskich linii lotniczych Belavia, lecący z Mińska do Barcelony, krążył przy granicy z Polską. Maszyna wykonała kilka kółek, po czym zawróciła do białoruskiej stolicy. Sprawę skomentowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Lot numer B2869 na trasie Mińsk - Barcelona miał wylądować na hiszpańskim lotnisku o godzinie 16.15. Nie wszedł jednak w polską przestrzeń powietrzną. Na stronie Flightradar24 widać było, jak białoruski samolot krąży przy granicy z Polską. Samolot wykonał około ośmiu okrążeń na niebie nad obwodem brzeskim, a potem ostatecznie zawrócił do Mińska.

Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz w rozmowie z portalem tvn24.pl poinformował, że to Francja wydała informację o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla białoruskich linii lotniczych. - Załoga samolotu Belavia została poinformowana, że może mieć problemy z przekroczeniem francuskiej przestrzeni powietrznej. Pilot podjął decyzję, by zawrócić do Mińska - przekazał Łukaszewicz. Jak dodał, strona polska nie miała wpływu na tę decyzję.