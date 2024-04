Premier Izraela Benjamin Netanjahu wygłosił orędzie do narodu. - Nasze systemy obronne są gotowe. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz - powiedział. W sobotę wieczorem Iran wystrzelił drony w kierunku Izraela.

- Państwo Izrael jest silne, armia jest silna, społeczeństwo jest silne - tak Benjamin Netanjahu zwrócił się do narodu w orędziu. - W ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich tygodniach, Izrael przygotowywał się na możliwość bezpośredniego ataku z Iranu. Nasze systemy obrony są uruchomione, jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, zarówno w obronie, jak i w ataku - dodał.

"Razem stajemy do walki"

Zapowiedział, że przed każdym zagrożeniem kraj będzie bronić się "w sposób spokojny i zdecydowany". Zaapelował też do mieszkańców o zachowanie spokoju.

- Wzywam was do podporządkowania się rozkazom obrony cywilnej. Razem stajemy do walki i razem, z bożą pomocą, pokonamy naszych wrogów - powiedział.