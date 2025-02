Ranieni nastolatkowie usłyszeli zarzuty

czytaj dalej

Dziennikarz Associated Press nie został wpuszczony do Gabinetu Owalnego w Białym Domu, bo agencja nie zastosowała się do zaproponowanej przez Donalda Trumpa zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na Amerykańską. Decyzja ta, zdaniem AP, "wyraźnie narusza" pierwszą poprawkę do konstytucji USA, gwarantującą wolność słowa.