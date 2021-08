Licealiści z Zielonej Góry za zaszczepienie się mogą dostać gotówkę do wydania na dowolny cel

Nagrody pieniężne za szczepienia - to pomysł zielonogórskiego liceum na zachęcenie uczniów do przyjęcia szczepionki na COVID-19. Konkurs potrwa do końca września. Klasa z najwyższym współczynnikiem zaszczepienia otrzyma pięć tysięcy złotych.

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze i rada rodziców mają pomysł na to, jak zachęcić uczniów do szczepienia przeciwko COVID-19. To konkurs, w którym wygra klasa z najwyższym współczynnikiem zaszczepienia. – Chodzi nam o bezpieczeństwo naszych uczniów, ich rodzin, całej społeczności liceum – mówi TVN24 Zbigniew Kościk, dyrektor III LO w Zielonej Górze.

Nagrody mają być finansowe. W szkole są 24 klasy. Ta, która wygra otrzyma pięć tysięcy złotych. Kolejne dwie klasy też mogą liczyć na nagrody. Dostaną odpowiednio trzy i dwa tysiące złotych. – Nie ukrywam, że chciałbym, żeby wszystkie 24 klasy miały stu procentowe zaszczepienie i żebym mógł wypłacić łącznie 120 tysięcy złotych nagród. Kieszeń by mnie pewnie bolała, ale cel chwalebny – opowiada Kościk.

Dodatkową zachętą może być to, że nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego na, co uczniowie będą mogli wydać pozyskane środki. - Klasy mogą wydać pieniądze na swoje potrzeby. To mogą być wyjścia do kina, wycieczki, wspólna pizza. Zgodnie z ustaleniami rady rodziców, nie będziemy ingerować w tę kwestię – dodaje dyrektor.

Konkurs potrwa do końca września, ale jak twierdzi dyrektor placówki już teraz statystki zaszczepionych uczniów nie wyglądają źle. Jest klasa, w której na 30 uczniów 22 jest już po przyjęciu szczepionki.

Na 9 września w szkole zaplanowano też akcję szczepień, z której będą mogli skorzystać uczniowie, ich rodziny oraz znajomi. – Akcja zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurami Ministerstwa Zdrowia, czyli będą potrzebne zgody rodziców oraz procedury dotyczące wyposażenia tych miejsc, w których będzie się odbywał cały proces szczepienia – tłumaczy dyrektor.

Nie chcą ponownego lockdownu

Dlaczego dyrekcji tak zależy na tym, by zaszczepić jak największą liczbę osób z całej społeczności? Jak mówi Kościk, najważniejsze są względy bezpieczeństwa, ale nie tylko. - Cała nasza społeczność nie chce już wpaść w tryby nauczania zdalnego. Jako szkoła zapłaciliśmy ogromną cenę. Wyniki z egzaminu maturalnego są najgorsze od 15 lat. I to nie dlatego, że źle pracowaliśmy. Jeszcze się taki nie narodził, który by efektywnie uczył matematyki, chemii, biologii, fizyki przez internet. Nad pewnymi kwestiami trzeba pracować w warunkach szkolnych. Dlatego chcemy zabezpieczyć szkołę przed perspektywą lockdownu – mówi Kościk.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24