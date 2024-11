Zapalił się skład towarowy, ogień przeszedł na drugi pociąg. Kibice ewakuowani

czytaj dalej

Rosja skoncentrowała w obwodzie kurskim 50 tysięcy żołnierzy, którzy są dodatkowo wspierani przez oddziały północnokoreańskie. Przygotowują się do rozpoczęcia wielkiej kontrofensywy, mającej na celu odbicie rosyjskich terenów zajętych przez Ukraińców - pisze amerykański dziennik "The New York Times".