"Jedno kliknięcie może wyczyścić twoje konto". Nie daj się nabrać "na paczkę"

Straszą, że przesyłka nie dotrze na czas, bo "została zatrzymana w centrum dystrybucji" i konieczna jest niewielka dopłata. Inni zachęcają do "śledzenia" swojej paczki. W ferworze przedświątecznych zakupów łatwo o pomyłkę, a oszuści tylko na to czekają. Dlatego policja przestrzega: - Zanim klikniesz w link, który dostałeś smsem, sprawdź, czy na pewno chodzi o twoją przesyłkę. Jedno kliknięcie może wyczyścić konto.

Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy próbują wykorzystać przedświąteczne zamieszanie i zakupy w pośpiechu. Jakie mają patenty? Wykorzystują rosnącą popularność zakupów internetowych. - Zamawiając wiele rzeczy możemy nie zwracać uwagi na tekst w smsach. Tymczasem oszuści podsyłają w wiadomościach informacje o rzekomej potrzebie dopłaty do paczki lub jej zablokowaniu w centrum dystrybucji. By ją otrzymać należy kliknąć w przesłany link, To niestety prosta droga do utraty oszczędności z konta - ostrzega podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.

Ale to niejedyny haczyk, na który próbują złowić swoje ofiary. Niebezpieczne mogą być też oferty "śledzenia" paczki. Taką usługę normalnie oferuje wielu znanych dostawców. Dlatego oszuści próbują wykorzystać i ten sposób. "Twoja paczka jest w drodze, kliknij poniższy @ link, aby śledzić ...." - to jedna z przykładowych wiadomości, którą można otrzymać. Osoby przyzwyczajone do korzystania z opcji "śledzenia" przesyłek muszą wykazać się czujnością, by przypadkiem nie stać się łatwym celem dla oszustów.

- Szacujemy, że codziennie takie wiadomości otrzymują setki tysięcy osób - powiedział reporterowi TVN24 oficer operacyjny wielkopolskiej policji, który zajmuje się zwalczaniem cyberprzestępczości.

Smsy o podobnej treści trafiają do osób z różnych części Polski KMP Gorzów Wielkopolski

Sprawdź zanim klikniesz

- Ktoś próbuje kogoś skłonić, żeby zapłacił komuś komu nie chce. Oto zwykle w takich rzeczach chodzi. W jaki sposób to się może stać? Być może strona, na którą wejdziemy przejmie naszą przeglądarkę - mówi TVN24 Michał Ren z Zakładu Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jak podaje policja, odnośniki do stron zawarte w smsach często prowadzą też do spreparowanych stron banków, gdzie podajemy numery kart płatniczych, loginy i hasła do bankowości internetowej. W ten sposób udostępniamy nasze dane. Kliknięcie w podejrzany link może też spowodować zainstalowanie w telefonie złośliwego oprogramowania.

- Nie klikajmy w te linki tylko skontaktujmy się ze swoim kurierem. Zadzwońmy i sprawdźmy, czy faktycznie ta nasza paczka zaginęła czy nie. Jeżeli otrzymamy wiadomość, że konieczna jest dopłata albo nawet, że jest nadpłata też zadzwońmy do kuriera i potwierdźmy, czy taka sytuacja ma miejsce Nie klikajmy bezmyślnie w linki – radzi oficer operacyjny z wielkopolskiej policji.

- Przy niewielkim zaangażowaniu i poświeceniu kilku chwil możemy ochronić nasze oszczędności - dodaje podkomisarz Jaroszewicz.

Autor:aa/ tam

Źródło: TVN24