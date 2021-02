Wszedł w masce do sklepu, groził nożem. Policja: miał dwóch pomocników

Zamaskowany mężczyzna wszedł do sklepu i sterroryzował pracowników nożem. Ukradł pieniądze, alkohol i papierosy. Gorzowska policja po kilkunastu dniach zatrzymała podejrzanego o rozbój i jego dwóch wspólników.

Do napadu na sklep na gorzowskim Wawrowie doszło 1 lutego około godziny 18. - Funkcjonariusze otrzymali informację, że do sklepu w Wawrowie wszedł zamaskowany mężczyzna i groził pracownikom nożem. W rezultacie tego zdarzenia zabrał kilkaset złotych, dwie butelki alkoholu i kilkadziesiąt paczek papierosów, a następnie wyszedł ze sklepu – informował kolejnego dnia Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Na miejscu pojawiło się kilka patroli, w tym kryminalni i przewodnik z psem. Prowadzone były szeroko zakrojone poszukiwania, a informacja o zdarzeniu i rysopis trafiły do policjantów, którzy pełnili służbę. Na miejscu pracowali śledczy z technikiem, by zebrać jak najwięcej dowodów. Policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widać całe zdarzenie.

Publikowali jego wizerunek

Już kolejnego dnia policja opublikowała nagranie z kamery monitoringu, na którym widać sprawcę napadu i prosiła mieszkańców Gorzowa o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Było to trudne, bo mężczyzna nie miał na sobie zwykłej maseczki, jakie trzeba nosić w związku z pandemią, a maskę zakrywającą całą jego twarz.

Liczono jednak, że może ktoś będzie w stanie rozpoznać go właśnie po tej masce, charakterystycznej bluzie, posturze czy sposobie chodzenia. - Każda informacja może być cenna – podkreślał Jaroszewicz.

Nie był sam

To jednak gorzowscy kryminalni doprowadzili do ustalenia podejrzanych o rozbój. Podejrzanych, bo szybko doszli do wniosków, że mężczyzna nie działał sam.