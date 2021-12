Zatoka Gdańska. Pijana załoga rosyjskiego statku, jednostkę zatrzymała Straż Graniczna

czytaj dalej

W sobotę doszło do erupcji wulkanu Semeru na wschodzie Jawy, najgęściej zaludnionej indonezyjskiej wyspy. Jedna osoba zginęła, a u 41 odnotowano poparzenia - poinformowały władze. W wyniku opadów deszczu i spływającej lawy doszło do osuwiska ziemi, zniszczony został most łączący dwie miejscowości.