Nie będzie hejnału granego na żywo w Szczecinie. Przez oszczędności

Nagranie z głośnika zastąpi grany na żywo szczeciński hejnał, który w południe rozbrzmiewa z budynku Urzędu Miasta przy placu Armii Krajowej. Jak twierdzą urzędnicy, zmiany pozwolą rocznie zaoszczędzić około 25 tysięcy złotych. Budżet miasta to 3 miliardy złotych rocznie.

Nie będzie już trębacza grającego codziennie hejnał w kierunku Jasnych Błoni z Urzędu Miasta w Szczecinie. – To rozwiązanie spowodowane oszczędnościami, ale też szansa na to, że ten hejnał dotrze w lepszej jakości do większej liczby słuchaczy. Zawsze w południe z wykorzystaniem naszego zmodernizowanego elektroakustycznego systemu będzie można w okolicach Urzędu Miasta ten hejnał usłyszeć – przekazuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie Dariusz Sadowski.