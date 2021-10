Mała Piaśnica na Pomorzu: zderzenie samochodu osobowego, ciężarówki i PKS-u przewożącego dzieci

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Płusa, do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym i autobusem doszło na drodze wojewódzkiej nr 218 w Małej Piaśnicy (pow. wejherowski) przed godziną 15.

Dwie osoby trafiły do szpitala

Dowódca akcji z miejsca zdarzenia przekazał ekipie TVN24, że autobusem PKS jechało około 20 dzieci i nastolatków. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala - to kierowca autobusu i 19-letnia pasażerka. Pozostali młodzi pasażerowie zostali już odebrani przez rodziców i zawiezieni do domów.