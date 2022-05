Poszedł na zakupy, psa przywiązał do słupka. "Zwierzę zerwało się ze smyczy, zaatakowało przechodniów"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na jednej z ulic Lęborka. To tam - jak relacjonuje policja - 58-latek przywiązał psa do słupka przed sklepem i poszedł na zakupy. - Pod nieobecność właściciela agresywne zwierzę zerwało się ze smyczy i zaatakowało troje przechodniów. Młody, bo ośmiomiesięczny pies, wyglądający jak owczarek niemiecki, ugryzł w rękę 67-letnią kobietę, potem rzucił się na jej rówieśnika, by następnie zaatakować ośmiolatkę, chwytając ją zębami za przedramię - relacjonuje Marta Szałkowska z policji w Lęborku.