Wysiadał z tramwaju, wjechała w niego 29-latka. Nagranie ku przestrodze

29-latka kierująca toyotą potrąciła mężczyznę, który wysiadał z tramwaju w Gdańsku. Poszkodowany trafił do szpitala. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło kilkanaście dni temu, policja jednak dopiero teraz opublikowała nagranie ku przestrodze.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 20 czerwca przed godziną 21 na ulicy Oliwskiej w Gdańsku. W tym miejscu komunikacja miejska zatrzymuje się tak, że piesi muszą wysiąść na jezdnię, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i się zatrzymać, by ustąpić im pierwszeństwa. Inaczej zachowała się 29-latka, która potrąciła mężczyznę wysiadającego z tramwaju.

Zdarzenie zarejestrowała kamera w tramwaju. Na nagraniu widać, jak samochód z impetem wjeżdża w pieszego. Dwie inne osoby, które wysiadały z tramwaju zdążyły się cofnąć do pojazdu. Potrącony mężczyzna został wyrzucony w powietrze i po kilku metrach spadł na ziemię.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierująca toyotą 29-letnia mieszkanka Gdańska, jadąc prawym pasem ruchu ulicy Oliwskiej, na wysokości przystanku tramwajowego, podczas omijania tramwaju nie zastosowała się do obowiązku zatrzymania pojazdu, by zapewnić pieszym swobodne dojścia do chodnika i potrąciła wysiadającego z tramwaju mężczyznę - informuje pomorska policja.