Diana Rudnik z Telekamerą w kategorii "Informacje i publicystyka"

czytaj dalej

Polska jest sojusznikiem w NATO, będziemy was bronić, bo taki jest nasz obowiązek - mówił w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną jeden z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Corey Lewandowski pokreślił jednocześnie, że "USA nie mogą być czy to policjantem, czy to bankierem świata".