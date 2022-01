Konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego

Ogólnie co do projekcji NBP i wszystkich banków centralnych na świecie, a także wszystkich projekcji ekonomicznych, my w danym momencie, biorąc pod uwagę obecne parametry przewidujemy, co stanie się w nadchodzących kwartałach. Ale robimy to przyjmując, że istniejące parametry w danej sytuacji są takie, jakie są. To nie jest przewidywanie, co będzie, jakby nagle spadł meteor, wybuchł wulkan, czy jakaś nagła choroba opanowała świat. Tu wchodżą w grę miliony różnych zmiennych. Po zrobieniu projekcji najlepsi eksperci dokonują pewnych korekt biorąc pod uwagę to, co może się wydarzyć. Było rzeczą niemożliwą, żeby ktoś w 2019 roku przewidział, że będzie pandemia, że będą lockdowny, że to spowoduje zapaść gospodarczą na całym świecie i że wybuchnie ogroman inflacja w skali światowej, gdzie nastąpi kilkukrotne nawet podrożenie podstawowych elementów życia gospodarczego. To nie było możliwe do przewidzenia.