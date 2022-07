Więcej za bilet u konduktora PKP Intercity. Według spółki, podwyżka opłat ma poprawić komfort pasażerów

Spółka chce zachęcić do kupowania biletów z wyprzedzeniem, między innymi przez Internet, co pozwoli zaoszczędzić czas, który pasażerowie spędzą w oczekiwaniu na wydanie biletu przez konduktora. Dodatkowo, jeśli pracownicy PKP Intercity zobaczą, że zainteresowanie danym kursem jest większe niż zakładano, bo sprzedano więcej biletów w sieci, będą mogli zareagować i dostawić dodatkowy wagon. A to pozwoli uniknąć sytuacji, gdy podróżujący nie ma zapewnionego miejsca do siedzenia.