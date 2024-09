Wypadek busa z drużyną piłkarską. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych

czytaj dalej

Od środy informowaliśmy, że będą potężne opady i będzie szła potężna woda. Mówiliśmy o tym, że będzie porównywalna z 1997 rokiem. Każdy samorządowiec miał być na to przygotowany - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. To jego odpowiedź na zarzuty burmistrza Kłodzka, który twierdzi, że o pękniętym wale w sąsiednim Stroniu Śląskim dowiedział się od mediów. Fala powodziowa dotarła do miasta kilka godzin później. Awiżeń powiedział, że wszyscy wiedzieli o zbliżającym się zagrożeniu. - Czy do tego się dołoży fala ze zniszczonego zbiornika, czy z innej rzeki, to już jest mało istotne - przekonywał.