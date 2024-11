Prezydent: To z całą pewnością Ignacy Paderewski, jego znakomitość, to, że jako artysta i kompozytor zachwycał, ale także i to, że jako człowiek wielkiej inteligencji, klasy i wielki patriota, umiał realizować także polską politykę. Realizował ją skutecznie, wspierany przez przedstawicieli naszego narodu na obczyźnie.