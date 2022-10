Oświadczenie Jerzego Stuhra. "Przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję"

czytaj dalej

Wtorek jest 237. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow zapowiedział dziś, że przed końcem roku siły ukraińskie odniosą "znaczące zwycięstwa" w wojnie. - Do końca roku jeszcze znacznie przesuniemy się naprzód, to będą znaczące zwycięstwa, niedługo to zobaczycie (...) Mam nadzieję, że to może być Chersoń - przyznał. Wcześniej rzecznik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ołeksandr Chorunży podał, że w ciągu ostatnich 10 dni rosyjskie wojska dokonały około 190 zmasowanych ataków rakietowych, artyleryjskich oraz tych z użyciem irańskich dronów-kamikadze. Chorunży przekazał, że w tym czasie zginęło ponad 70 osób, a 240 zostało rannych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.