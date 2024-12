czytaj dalej

Nasi dziennikarze odebrali w 2024 roku kilkadziesiąt prestiżowych nagród i mnóstwo nominacji. Wymienienie wszystkich nazwisk, tytułów i nazw zajęłoby zbyt długo. Wyróżnione zostały między innymi reportaże "Wody czerwone", "Franciszkańska 3" i "Do ostatniej kropli". - Często się mówi, że by podać dobrego newsa, trzeba być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Dobry dziennikarz ma to do siebie, że on wie, który to jest odpowiedni moment i odpowiedni czas - skomentował Mateusz Sosnowski, redaktor naczelny portalu tvn24.pl i zastępca redaktora naczelnego TVN24.