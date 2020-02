"Nie wiadomo za bardzo, kto kandyduje: czy pan prezydent, czy szefowa kampanii"

Turczynowicz-Kieryłło: dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń

- Jeśli mówimy o korzystaniu z wolności słowa, to musimy brać pod uwagę także wiele innych aspektów, które ze sobą niesie. Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa. Rzeczywiście w sprawach, w których bardzo mocno broniłam interesu narodowego, tam zaznaczałam te granice. Granice, których uważam nie można przekroczyć, bo już się nie działa w interesie publicznym. Bo już działa się w interesie, który bardzo często jest niezgodny z tym, co uważamy za słuszne, za dobre dla państwa - powiedziała Jolanta Turczynowicz-Kieryłło w TVP Info.

TVP Info