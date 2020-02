"Brała śrubki z szuflady i chciała je połykać. Co chwilę nas uderzała"

Mimo prywatnej służby zdrowia w psychiatrii dziecięcej my i tak jesteśmy pozostawieni samym sobie - opowiada Agnieszka Szpila, mama 13-letnich bliźniaczek, które są upośledzone intelektualnie w umiarkowanym stopniu. Po narodzinach trzeciego dziecka, dziewczynki "załamały się". Z ich mamą o problemie z dostępem do psychiatry dziecięcego rozmawiała reporterka magazynu "Polska i Świat" Anna Wilczyńska.

- Myśleliśmy przez długi czas, że wszystko jest OK. Wszyscy nas uspokajali, bo ja miałam obawy, dlaczego one jeszcze nie mówią. A oni: tak wygląda rozwój bliźniaków, to wszystko się dzieje troszeczkę później, wszystko jest OK - opowiadała Szpila w rozmowie z reporterką TVN24.